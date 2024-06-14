Российский президент также высказался о том, что сейчас активно обсуждают то, что Россия может готовить нападение на страны Европы. Путин назвал это "домыслами".

по словам российского президента, Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией.

Стоит отметить, что он так же отрицал намерения развязать полномасштабную войну против Украины.