О циничных заявлениях о "мирных переговорах" с Украиной, "мир" в мире и другие главные тезисы российского президента – передает 24 Канал.
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Путин сделал ряд новых циничных заявлений
Путин о возможном нападении на Европу
Российский президент также высказался о том, что сейчас активно обсуждают то, что Россия может готовить нападение на страны Европы. Путин назвал это "домыслами".
по словам российского президента, Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией.
Стоит отметить, что он так же отрицал намерения развязать полномасштабную войну против Украины.
Путин о Западе
Владимир Путин во время своего выступления повторял классические тезисы российской пропаганды. По словам российского президента, мир близко подошел к точке невозврата.
Так он прокомментировал призывы Запада нанести стратегическое поражение России.
Лавров заявил, что Россия будет использовать новую инициативу Путина по Украине в сотрудничестве с Китаем.
Циничное заявление о мирных переговорах
Во время своего выступления российский президент высказался о готовности начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра".
Условия, которые выдвинул Путин:
- Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории новых регионов России.
- Второе условие для переговоров – заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.
- России для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.
- Речь идет не о замораживании конфликта, а о полном его прекращении.
- Базовые соглашения по мирному урегулированию "украинского кризиса" должны быть зафиксированы, естественно, предлагается отмена санкций против России.
- Россия тем самым сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.
- Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, это не должна быть имитация разговора.
В то же время именно Россия постоянно терроризирует мирное население и делает все для того, чтобы Украина не соглашалась на мирные переговоры. Дело в том, что Путин хочет диктовать свои условия, которые далеки от справедливых.
Путин заявил, что на встрече с руководством МИД даст оценку текущей обстановке и озвучит задачи для министерства.
Так, российский президент начал свою циничную речь с заявления о том, что мир якобы стремительно меняется, и как раньше не будет – ни в глобальной политике, ни в экономике.