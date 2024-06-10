Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что ядерный шантаж от России идет в разных формах.

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Как относятся к ядерному шантажу на Западе

Как отметил Яковенко, есть угрозы, которые непосредственно выражает Путин. Уже были и личные заявления от главы МИД Сергея Лаврова. А на российском телевидении буквально в режиме нонстоп звучат эти агрессивные угрозы.

Кроме угроз, есть еще и некоторые действия. Не только риторика. К примеру, когда происходят определенные учения, как сейчас в Беларуси. Или же когда идет нарушение воздушного пространства Украины или стран Запада. Это не является чем-то новым. Вопрос – насколько Путин готов перейти эту грань,

– отметил Яковенко.

Вероятность достаточно низкая, ведь Путин не является самоубийцей. Преимущественно все это обычный шантаж, в который на Западе все меньше верят. Риторика ядерных угроз все меньше достигает своих целей.

Красные линии на Западе стираются. Думаю, что и история с привлечением Беларуси к ядерному шантажу тоже ничем не закончится. Единственное, что там действительно серьезное происходит, так это провокации с "миграцией" оружия к границам Беларуси с Польшей или Литвой. А ядерный шантаж, мне кажется, это все-таки страшилки,

– считает Яковенко.

Ядерный шантаж России: кратко