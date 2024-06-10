Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що ядерний шантаж від Росії йде у різних формах.

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Як ставляться до ядерного шантажу на Заході

Як наголосив Яковенко, є погрози, які безпосередньо висловлює Путін. Вже були і особисті заяви від глави МЗС Сєргєя Лаврова. А на російському телебаченні буквально в режимі нонстоп звучать ці агресивні погрози.

Крім погроз, є ще й і деякі дії. Не лише риторика. До прикладу, коли відбуваються певні навчання, як зараз у Білорусі. Або ж коли йде порушення повітряного простору України чи країн Заходу. Це не є щось нове. Питання – наскільки Путін готовий перейти цю грань,

– зауважив Яковенко.

Ймовірність є досить низкою, адже Путін не є самогубцею. Переважно все це звичайний шантаж, у який на Заході все менше вірять. Риторика ядерних погроз все менше досягає своїх цілей.

Червоні лінії на Заході стираються. Думаю, що й історія із залучення Білорусі до ядерного шантажу теж нічим не закінчиться. Єдине, що там дійсно серйозне відбувається, так це провокації з "міграцією" зброї до кордонів Білорусі з Польщею чи Литвою. А ядерний шантаж, мені здається, це все-таки лякалки,

– вважає Яковенко.

Ядерний шантаж Росії: коротко