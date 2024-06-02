Ці станції є, чи радше були, частиною російської системи раннього попередження про ракетно-ядерний напад. Тепер Росія стає набагато вразливішою для атак. Детальніше про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ.

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Ядерний потенціал Росії відомий усім

За даними видання The Washington Post, США "стурбовані" нещодавніми ударами України по російських радіолокаційних системах попередження про ракетно-ядерний напад, бо ці атаки можуть "небезпечно занепокоїти Москву".

Річ у тім, що американські урядовці вважають ці РЛС "чутливими" та що вони нібито не були залучені у війні проти України. Через те Москва може вважати, що її стратегічні сили стримування стали мішенню — це непокоїть Вашингтон, однак, зазначають у виданні, Києву про це відомо.

Такими ударами Україна, можливо, навіть з подачі західних радників, показує людям довкола Путіна, та тим, хто займається стратегічною обороною Росії, що у них немає жодного "стратегічного щита". Що всі їхні ядерні цілі вразливі. У Росії всього 12 федеральних сховищ ядерної зброї, дані яких всім відомі. Якщо одночасно по них вдарити, то у Росії не залишиться і 5% ядерного потенціалу,

– наголосив Сергій Жирнов.

Одна РЛС "Воронеж" охоплює приблизно 6000 кілометрів довкола себе. Таких у Росії стоїть 10, 2 з яких вже уразили українські дрони. Якщо знищити й інші, Росія просто не побачить, що відбуватиметься довкола неї.

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