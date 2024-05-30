Ймовірно, удар дронами був успішним, про що свідчать супутникові фото. Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом пояснив, що занепокоєння Сполучених Штатів з цього приводу може бути не тим, чим здається на перший погляд.

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США відплачують Росії тією ж монетою

The Washington Post опублікував матеріал, у якому мовиться, що Сполучені Штати стурбовані ударом українських дронів по загоризонтальних РЛС у Росії, бо це нібито може порушити стратегічну стабільність. Мовляв, ці об'єкти не були залучені у підтримці війни Росії проти України.

При цьому вони є "чутливими об'єктами", оскільки Росія може вважати, що її стратегічні ядерні сили стримування є мішенню. За словами неназваного американського чиновника, це нібито може підірвати здатність Росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів.

Мені іноді здається, що Сполучені Штати відверто знущаються з Росії. Вони "дуже стурбовані", бо ці об'єкти ж не беруть участі у війні, то як же так вийшло?,

– зіронізував Борис Тизенгаузен.

До слова, після того, як у США офіційно заявляли, що Україні варто утримуватись від ударів по російських НПЗ, атаки не зупинилися. Щобільше, дрони вдарили по порту в Новоросійську, пошкодивши 2 термінали з 12.

"Росіяни не можуть цього збагнути. Зараз така ж ситуація. США буквально кажуть: "ой-ой-ой, оце Україна некерована, як же таке допускають? Ми проти цього, звісно ж. Ну а всі координати, якщо потрібно, є у відкритому доступі". Якщо удари продовжаться – так це і сприймайте. США повертають росіянам їх же манеру спілкування: це не ми, "нас там нєт", техніку можна придбати у будь-якому військторгу тощо", – пояснив політтехнолог.

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