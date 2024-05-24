Російські ЗМІ повідомили, що удар був завданий ударним безпілотником, вранці 23 травня 2024 року, повідомляє 24 Канал. Після вибухів на території військової частини, де розташовані антени радіолокатора, розпочалась пожежа. Дрони влучили зокрема в адміністративні будівлі для персоналу та управління цією РЛС.

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У чому цінність РЛС для росіян

Радіолокаційна станція загоризонтної дії, яка розташована поблизу міста Армавір входить до російської системи раннього попередження про ракетний удар. Одна така станція може забезпечувати дальність виявлення до 6000 кілометрів по горизонту та 7000 кілометрів по вертикалі.

Одночасно РЛС може супроводжувати до 500 цілей. При цьому, станція може "вести" як балістичні та крилаті ракети, так і "космічні об’єкти" типу міжконтинентальних балістичних ракет.

Антена РЛС "Воронеж-ДМ" / Відкриті джерела

На схемі зон огляду, яку можна знайти у відкритому доступі видно, що уражена РЛС "Воронеж-ДМ" перекриває зону частково над тимчасово окупованим Кримом. Основний же вектор огляду – Балкани, середземноморська операційна зона НАТО та Азія до Перської затоки.

Схема зон огляду РЛС "Воронеж-ДМ" / Відкриті джерела

В Росії загалом було розміщено близько 10 загоризонтних РЛС "Воронеж". Вони відрізняються між собою діапазонами робочих частот. Абревіатура "ДМ" означає, що уражений вчора радар працював у дециметровому діапазоні радіохвиль.

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