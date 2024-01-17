Про це 24 Каналу розповів авіаексперт та колишній інженер-конструктор Костянтин Криволап. Він наголосив, що екіпаж російських радіолокаційних літаків – це військова еліта окупантів, які мали суттєвий вплив на перебіг бойових дій.
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Хто перебував на борту А-50
Щоб зрозуміти, наскільки важливими для російської армії були члени екіпажу А-50, варто проаналізувати їхнє місце у піраміді прийняття рішень. Відповідно до неї, військові на А-50 мали великий вплив на ухвалення рішень на оперативному рівні.
(На борту А-50 – 24 Канал) перебували люди які отримують безліч інформації. Цю інформацію вони повинні ідентифікувати, обробляти, і потім пакувати та передавати іншим для прийняття конкретних рішень,
– пояснив Криволап.
І вже потім, отримавши цю інформацію, російські командувачі вирішували, куди спрямовувати свої сили й засоби та яке озброєння застосовувати для завдання ударів по українських об'єктах.
"Фахівці, які перебувають (в А-50 – 24 Канал), не можуть працювати халтурно. Тому там перебувала еліта, яка розуміє і потреби ППО, і авіаційні потреби, і можливості на суходолі. Це фахівці дуже високого рівня, їх не так багато", – переконаний авіаексперт.
Відповідно, екіпаж А-50 мусив мати дуже великий досвід та знання, хорошу реакція та здатність приймати правильне рішення в обмеженому часі. Таких спеціалістів не навчають у військових училищах, а готують штучно протягом дуже тривалого часу, тож їх втрата буде для Росії більш болючою, ніж втрата звичайних пілотів.
Україна знищила російські радіолокаційні літаки: що відомо про це
- Ввечері 14 січня російський літак А-50 заступив на чергування над Азовським морем і майже одразу був збитий Силами оборони, після чого перестав виходити на зв'язок із російським командуванням. Згодом російські винищувачі виявили його уламки над морем.
- А вже вранці 15 січня Головнокомандувач ЗСУ підтвердив знищення 300-мільйонного російського літака, опублікувавши мапу польотів над Чорним морем. На ній можна помітити, як літаки, що зайнялись червоним, не змогли долетіти до своїх пунктів базування.
- Разом зі знищенням А-50 Силам оборони також вдалося підбити великий командний літак Іл-22. Російські пілоти зуміли "дотягнути" його до аеродрому в Анапі, однак за попередніми оцінками він може не підлягати відновленню.