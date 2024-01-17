Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт и бывший инженер-конструктор Константин Криволап. Он подчеркнул, что экипаж российских радиолокационных самолетов – это военная элита оккупантов, которые оказывали существенное влияние на ход боевых действий.

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Кто находился на борту А-50

Чтобы понять, насколько важными для российской армии были члены экипажа А-50, следует проанализировать их место в пирамиде принятия решений. Согласно ей, военные на А-50 имели большое влияние на принятие решений на оперативном уровне.

(На борту А-50 – 24 Канал) находились люди получающие множество информации. Эту информацию они должны были идентифицировать, обрабатывать, а затем упаковывать и передавать другим для принятия конкретных решений,

– объяснил Криволап.

И уже потом, получив эту информацию, российские командующие решали, куда направлять свои силы и средства и какое вооружение применять для ударов по украинским объектам.

"Находящиеся (в А-50 – 24 Канал) специалисты не могли работать халтурно. Поэтому там находилась элита, которая понимает и потребности ПВО, и потребности авиации, и возможности на суше. Это специалисты очень высокого уровня, их не так много", – уверен авиаэксперт.

Соответственно, экипаж А-50 должен были иметь очень большой опыт и знания, хорошую реакцию и способность принимать правильное решение в ограниченном времени. Таких специалистов не обучают в военных училищах, а готовят искусственно в течение очень длительного времени, так что их потеря будет для России более болезненной, чем потеря обычных пилотов.

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