Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов вважає, що секрет українського морського дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу. Про це він розповів в етері національного телемарафону, передає 24 Канал.

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Magura V5 – нічний жах російських моряків

Юсов назвав дрон Magura V5 одним з головних винищувачів російського флоту. Він підкреслив, що важливі не лише характеристики зброї, але й майстерність розвідників та фахівців ГУР Міноборони, зокрема, спецпідрозділу "Група 13". За словами розвідника, зв'язка людей та техніки постійно удосконалюється і дає ще кращі результати.

Станом на зараз Чорноморський флот агресора зазнав збитків на понад 500 мільйонів доларів внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura,

– зауважив Андрій Юсов.

Представник ГУР говорить, що спеціалісти відомства постійно аналізують наслідки кожної вдалої операції, як і ворог, який теж намагається знайти засоби протидії та тактику для захисту своїх суден. Сам же дрон Magura теж постійно вдосконалюють: змінюють оснащення, бойову частину та інші елементи.

Що відомо про розробку та бойове застосування морських безпілотників Magura