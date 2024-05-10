Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов вважає, що секрет українського морського дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу. Про це він розповів в етері національного телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Уряд підтримав указ Зеленського про створення Сил безпілотних систем: що буде далі
Magura V5 – нічний жах російських моряків
Юсов назвав дрон Magura V5 одним з головних винищувачів російського флоту. Він підкреслив, що важливі не лише характеристики зброї, але й майстерність розвідників та фахівців ГУР Міноборони, зокрема, спецпідрозділу "Група 13". За словами розвідника, зв'язка людей та техніки постійно удосконалюється і дає ще кращі результати.
Станом на зараз Чорноморський флот агресора зазнав збитків на понад 500 мільйонів доларів внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura,
– зауважив Андрій Юсов.
Представник ГУР говорить, що спеціалісти відомства постійно аналізують наслідки кожної вдалої операції, як і ворог, який теж намагається знайти засоби протидії та тактику для захисту своїх суден. Сам же дрон Magura теж постійно вдосконалюють: змінюють оснащення, бойову частину та інші елементи.
Що відомо про розробку та бойове застосування морських безпілотників Magura
- В липні 2023 року стало відомо, що в Україні розробили надводний безпілотник нового покоління Magura V5. Про нього розповіли на міжнародній оборонній виставці IDEF 2023 у Стамбулі.
- Їхня поява в Чорному морі почала нести безпосередню загрозу для Чорноморського флоту. В небезпеці також опинився Кримський міст.
- 14 лютого 2024 року ГУР спільно із ЗСУ потопили російський корабель "Цезар Куніков". Згодом стало відомо, що дрони Magura V5 атакували ворожий корабель зграєю із різних ракурсів, послідовно уражаючи його у ключові точки.
- У ніч з 4 на 5 березня українські військові провели чергову успішну операцію у Чорному морі. Морськими дронами Magura V5 вдалося знищити російський патрульний корабель "Сергій Котов".
- 6 травня Головне управління розвідки Міноборони знову використало морський дрон Magura, аби уразити російський катер в бухті Вузька на заході Кримського півострова.