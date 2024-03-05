Робота зі знищення російського флоту проходить поступово та вкрай результативно. До цього українські військові підходять виважено, продумуючи усі деталі. Детальніше про це 24 Каналу розповів Андрій Риженко – капітан першого рангу запасу ВМС України.

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Як зазвичай атакують російські кораблі

З перехоплення розмов російських військових стало зрозуміло, що вони ще за 40 хвилин до, знали, що відбудеться атака на патрульний корабель "Сергій Котов". Однак, навіть маючи інформацію, окупанти не змогли відбити удари морських дронів.

Росіяни підсилили свою систему спостереження для того, щоб виявляти наші дрони вздовж їхнього руху по Кримському півострові. Після вдалих атак в районі Севастополя торік, вони ставили свої катери від Держприкордонслужби ФСБ, яка займалася спостереженням. А потім вони встановили там спеціальні радіолокаційні станції,

– зазначив Андрій Риженко.

Росіяни також використовують авіацію для спостереження. Ймовірно, розташування станцій та сил спостереження відоме для наших військових. Їх щільність у Севастополі, очевидно, більша, ніж, наприклад, вздовж узбережжя Криму. Тому шукають такі місця для атак, де ці системи слабкі або ж їх узагалі немає.

"Обирають нічну пору, бо в цей час дрони виявити набагато складніше, а бойовий склад не в найкращій бойовій готовності. У такий спосіб здійснюють атаку на російський корабель", – пояснив капітан запасу ВМС.

Що з десантними кораблями Росії

Російські пропагандисти пишуть про те, що Україна знищила майже всі десантні кораблі Чорноморського флоту, тому десант в Одесі вже неможливий.

На ділі ж за період повномасштабної війни знищено або пошкоджено було 4 великих десантних кораблів Росії проєкту 775 та 1 ВДК з проєкту 1171.

У них зараз залишилось 8 (десантних кораблів – 24 Канал), але в повній боєготовності – 5. За певних умов, росіяни змогли б висадити принаймні батальйонно-тактичну групу. Але ситуація на суходолі абсолютно не сприяє проведенню такої десантної операції, особливо в північно-західній частині Чорного моря,

– пояснив Риженко.

Там десантним силам противника загрожують:

українські берегові ракетні батареї – комплекси "Нептун" та "Гарпун";

морські дрони Magura V5, які влаштують "полювання" за десантними кораблями у разі їх виходу в регіон%

мінні загородження.

"Понад 50% десантних кораблів Росії є в строю та можуть виконувати завдання, але вони стаються все більш вразливими для ударів нашими дронами", – підсумував Риженко.

Атака на корабель "Сергій Котов": що відомо