Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов считает, что секрет украинского морского дрона Magura заключается в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

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Magura V5 – ночной ужас российских моряков

Юсов назвал дрон Magura V5 одним из главных истребителей российского флота. Он подчеркнул, что важны не только характеристики оружия, но и мастерство разведчиков и специалистов ГУР Минобороны, в частности, спецподразделения "Группа 13". По словам разведчика, связка людей и техники постоянно совершенствуется и дает еще лучшие результаты.

По состоянию на сейчас Черноморский флот агрессора понес убытки на более 500 миллионов долларов в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura,

– отметил Андрей Юсов.

Представитель ГУР говорит, что специалисты ведомства постоянно анализируют последствия каждой удачной операции, как и враг, который тоже пытается найти средства противодействия и тактику для защиты своих судов. Сам же дрон Magura тоже постоянно совершенствуют: меняют оснащение, боевую часть и другие элементы.

Что известно о разработке и боевом применении морских беспилотников Magura