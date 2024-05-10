Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов считает, что секрет украинского морского дрона Magura заключается в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.
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Magura V5 – ночной ужас российских моряков
Юсов назвал дрон Magura V5 одним из главных истребителей российского флота. Он подчеркнул, что важны не только характеристики оружия, но и мастерство разведчиков и специалистов ГУР Минобороны, в частности, спецподразделения "Группа 13". По словам разведчика, связка людей и техники постоянно совершенствуется и дает еще лучшие результаты.
По состоянию на сейчас Черноморский флот агрессора понес убытки на более 500 миллионов долларов в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura,
– отметил Андрей Юсов.
Представитель ГУР говорит, что специалисты ведомства постоянно анализируют последствия каждой удачной операции, как и враг, который тоже пытается найти средства противодействия и тактику для защиты своих судов. Сам же дрон Magura тоже постоянно совершенствуют: меняют оснащение, боевую часть и другие элементы.
Что известно о разработке и боевом применении морских беспилотников Magura
- В июле 2023 года стало известно, что в Украине разработали надводный беспилотник нового поколения Magura V5. О нем рассказали на международной оборонной выставке IDEF 2023 в Стамбуле.
- Их появление в Черном море начало нести непосредственную угрозу для Черноморского флота. В опасности также оказался Крымский мост.
- 14 февраля 2024 года ГУР совместно с ВСУ потопили российский корабль "Цезарь Куников". Впоследствии стало известно, что дроны Magura V5 атаковали вражеский корабль стаей с разных ракурсов, последовательно поражая его в ключевые точки.
- В ночь с 4 на 5 марта украинские военные провели очередную успешную операцию в Черном море. Морскими дронами Magura V5 удалось уничтожить российский патрульный корабль "Сергей Котов".
- 6 мая Главное управление разведки Минобороны снова использовало морской дрон Magura, чтобы поразить российский катер в бухте Узкая на западе Крымского полуострова.