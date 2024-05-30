Вероятно, удар дронами был успешным, о чем свидетельствуют спутниковые фото. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом объяснил, что беспокойство Соединенных Штатов по этому поводу может быть не тем, чем кажется на первый взгляд.

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США отплачивают России той же монетой

The Washington Post опубликовал материал, в котором говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены ударом украинских дронов по загоризонтальным РЛС в России, потому что это якобы может нарушить стратегическую стабильность. Мол, эти объекты не были вовлечены в поддержку войны России против Украины.

При этом они являются "чувствительными объектами", поскольку Россия может считать, что ее стратегические ядерные силы сдерживания являются мишенью. По словам неназванного американского чиновника, это якобы может подорвать способность России поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов.

Мне иногда кажется, что Соединенные Штаты откровенно издеваются над Россией. Они "очень обеспокоены", потому что эти объекты же не участвуют в войне, то как же так получилось?,

– сыронизировал Борис Тизенгаузен.

К слову, после того, как в США официально заявляли, что Украине стоит воздерживаться от ударов по российским НПЗ, атаки не остановились. Более того, дроны ударили по порту в Новороссийске, повредив 2 терминала из 12.

"Россияне не могут этого понять. Сейчас такая же ситуация. США буквально говорят: "ой-ой-ой, вот это Украина неуправляемая, как же такое допускают? Мы против этого, конечно же. Ну а все координаты, если нужно, есть в открытом доступе". Если удары продолжатся – так это и воспринимайте. США возвращают россиянам их же манеру общения: это не мы, "нас там нет", технику можно приобрести в любом военторге и т.д.", – объяснил политтехнолог.

Поражение российских РЛС: что известно