Журналисты Bloomberg отметили, что Остин посоветовал украинцам сосредоточиться на поражении других целей в России. В частности, тех, имеющих непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

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Остин посоветовал Украине поражать другие объекты в России

Авторы материала отметили, что заявление главы Пентагона прозвучало на сенатском комитете по делам Вооруженных сил. По мнению Остина, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации.

Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно повлиять на текущую борьбу,

– пояснил Министр обороны США.

В ответ на слова главы Пентагона сенатор-республиканец Том Коттон обвинил администрацию президента Соединенных Штатов в препятствовании эффективным действиям Украины по политическим причинам.

"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов", – сказал он.

Во время встречи Остин также отметил важность одобрения Конгрессом дополнительной военной помощи Украине, подчеркнув преимущества, которые она приносит с точки зрения создания рабочих мест для американцев.

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