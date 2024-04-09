Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что Россия имеет серьезный лаг для того, чтобы обеспечить потребности своей армии и первоочередные нужды промышленности. Нельзя забывать и о белорусских нефтеперерабатывающих заводах, которые Украина даже не рассматривает как объекты атаки, что так же уменьшает эффективность наших ударов.
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Тактика "мелких порезов"
Украинские военные в своих атаках на НПЗ России используют тактику "мелких порезов" и наносят удары, которые приводят к остановке или усложнению логистической составляющей и увеличению стоимости конечного продукта, учитывая его доставку, транспортировку и потребление. Эта работа будет продолжаться с целью увеличить уровень поражения России.
Понимая, что имеем дело со "страной-бензоколонкой", мы пытаемся поразить именно эту бензоколонку как основной источник поступлений валютных ресурсов в Россию,
– сказал Грабский.
Россия критически зависима от комплектующих, которые используются в производстве нефтепродуктов. Получить комплектующие достаточно сложно, и это требует дополнительного времени. И именно те временные показатели могут повлиять на ситуацию на поле боя и на ситуацию с поставками и обеспечением потребностей промышленности и местного населения России.
Россия просит у Казахстана 100 тысяч тонн бензина
Недавно британское агентство Reuters сообщило, что россияне попросили у Казахстана 100 тысяч тонн бензина для поставки на рынок в случае дефицита.
По словам Сергея Грабского, это перестраховка, связанная с расстояниями России, потому что показатель по доставке нефтепродуктов, например, где-то из-за Урала может сыграть злую шутку с Россией. И сейчас они пытаются создать "подушку" наличия нефтепродуктов на европейской части России.
Это можно рассматривать как сегментарное или краевое использование нефтепродуктов для того, чтобы в Оренбургской или другой области, прилегающей к Казахстану, уменьшить нагрузку на нефтепереработку. Это позволит направить основные потоки нефтепродуктов на нужды армии и сельского хозяйства,
– отметил военный эксперт.
Именно Оренбургская область и прилегающие к Казахстану территории – это области, где потребность в нефтепродуктах для сельскохозяйственного производства чрезвычайно высока. Поэтому россияне пытаются минимизировать негативные последствия относительно ударов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности.
Нефтепродукты России: последние новости
- С начала 2024 года оптовый бензин подорожал на 50%, однако нефтяные компании боятся повышать цены, потому что российские власти будет очень не довольны этим.
- В начале марта импорт бензина из Беларуси достиг почти 3 тысяч тонн. До этого в феврале Россия импортировала лишь 590 тонн, а в январе поставок из этой страны не было вообще.
- Также в марте стоимость бензина А-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну. Так произошло впервые с сентября 2023 года.
- В конце марта изготовление бензина в России упало на 17%, то есть почти пятая часть производства бензина не функционирует по всей территории России.