Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что Россия имеет серьезный лаг для того, чтобы обеспечить потребности своей армии и первоочередные нужды промышленности. Нельзя забывать и о белорусских нефтеперерабатывающих заводах, которые Украина даже не рассматривает как объекты атаки, что так же уменьшает эффективность наших ударов.

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Тактика "мелких порезов"

Украинские военные в своих атаках на НПЗ России используют тактику "мелких порезов" и наносят удары, которые приводят к остановке или усложнению логистической составляющей и увеличению стоимости конечного продукта, учитывая его доставку, транспортировку и потребление. Эта работа будет продолжаться с целью увеличить уровень поражения России.

Понимая, что имеем дело со "страной-бензоколонкой", мы пытаемся поразить именно эту бензоколонку как основной источник поступлений валютных ресурсов в Россию,

– сказал Грабский.

Россия критически зависима от комплектующих, которые используются в производстве нефтепродуктов. Получить комплектующие достаточно сложно, и это требует дополнительного времени. И именно те временные показатели могут повлиять на ситуацию на поле боя и на ситуацию с поставками и обеспечением потребностей промышленности и местного населения России.

Обратите внимание! За последние месяцы Украина атаковала нефтеперерабатывающие заводы России, выведя из строя 10 – 15% ее мощностей. Из-за санкций Кремль не может заказать необходимое оборудование из-за рубежа, а подавляющее большинство заводов зависимо от технологий иностранных компаний как UOP и ABB.

Россия просит у Казахстана 100 тысяч тонн бензина

Недавно британское агентство Reuters сообщило, что россияне попросили у Казахстана 100 тысяч тонн бензина для поставки на рынок в случае дефицита.

По словам Сергея Грабского, это перестраховка, связанная с расстояниями России, потому что показатель по доставке нефтепродуктов, например, где-то из-за Урала может сыграть злую шутку с Россией. И сейчас они пытаются создать "подушку" наличия нефтепродуктов на европейской части России.

Это можно рассматривать как сегментарное или краевое использование нефтепродуктов для того, чтобы в Оренбургской или другой области, прилегающей к Казахстану, уменьшить нагрузку на нефтепереработку. Это позволит направить основные потоки нефтепродуктов на нужды армии и сельского хозяйства,

– отметил военный эксперт.

Именно Оренбургская область и прилегающие к Казахстану территории – это области, где потребность в нефтепродуктах для сельскохозяйственного производства чрезвычайно высока. Поэтому россияне пытаются минимизировать негативные последствия относительно ударов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности.

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