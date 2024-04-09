Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що Росія має серйозний лаг для того, щоб забезпечити потреби своєї армії та першочергові потреби промисловості. Не можна забувати і про білоруські нафтопереробні заводи, які Україна навіть не розглядає як об'єкти атаки, що так само зменшує ефективність наших ударів.
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Тактика "дрібних порізів"
Українські військові у своїх атаках на НПЗ Росії використовують тактику "дрібних порізів" та завдають ударів, які призводять до зупинки або ускладнення логістичної складової та збільшення вартості кінцевого продукту з огляду на його доставку, транспортування і споживання. Ця робота буде продовжуватися з метою збільшити рівень ураження Росії.
Розуміючи, що маємо справу з "країною-бензоколонкою", ми намагаємося уразити саме цю бензоколонку як основне джерело надходжень валютних ресурсів до Росії,
– сказав Грабський.
Росія є критично залежною від комплектуючих, які використовуються у виробництві нафтопродуктів. Здобути комплектуючі досить складно, і це потребує додаткового часу. І саме ті часові показники можуть вплинути на ситуацію на полі бою та на ситуацію з постачанням і забезпеченням потреб промисловості і місцевого населення Росії.
Росія просить в Казахстану 100 тисяч тонн бензину
Нещодавно британське агентство Reuters повідомило, що росіяни попросили в Казахстану 100 тисяч тонн бензину для постачання на ринок у випадку дефіциту.
За словами Сергія Грабського, це перестраховка, пов’язана з відстанями Росії, тому що показник по доставці нафтопродуктів, наприклад, десь з-за Уралля може зіграти злий жарт з Росією. І зараз вони намагаються створити "подушку" наявності нафтопродуктів на європейській частині Росії.
Це можна розглядати як сегментарне або крайове використання нафтопродуктів для того, щоб в Оренбурзькій або іншій області, прилеглій до Казахстану, зменшити навантаження на нафтопереробку. Це дозволить спрямувати основні потоки нафтопродуктів на потреби армії та сільського господарства,
– наголосив військовий експерт.
Саме Оренбурзька область та прилеглі до Казахстану території – це області, де потреба в нафтопродуктах для сільськогосподарського виробництва є надзвичайно високою. Тому росіяни намагаються мінімізувати негативні наслідки відносно ударів по об’єктах нафтопереробної промисловості.
Нафтопродукти Росії: останні новини
- Від початку 2024 року оптовий бензин подорожчав на 50%, однак нафтові компанії бояться підвищувати ціни, бо російська влада буде дуже не задоволена цим.
- На початку березня імпорт бензину з Білорусі досяг майже 3 тисяч тонн. До того у лютому Росія імпортувала лише 590 тонн, а в січні поставок з цієї країни не було взагалі.
- Також у березні вартість бензину А-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі перевищила 60 тисяч рублів за тонну. Так сталося вперше з вересня 2023 року.
- У кінці березня виготовлення бензину в Росії впало на 17%, тобто майже п'ята частина виробництва бензину не функціонує по всій території Росії.