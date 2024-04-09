Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що Росія має серйозний лаг для того, щоб забезпечити потреби своєї армії та першочергові потреби промисловості. Не можна забувати і про білоруські нафтопереробні заводи, які Україна навіть не розглядає як об'єкти атаки, що так само зменшує ефективність наших ударів.

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Тактика "дрібних порізів"

Українські військові у своїх атаках на НПЗ Росії використовують тактику "дрібних порізів" та завдають ударів, які призводять до зупинки або ускладнення логістичної складової та збільшення вартості кінцевого продукту з огляду на його доставку, транспортування і споживання. Ця робота буде продовжуватися з метою збільшити рівень ураження Росії.

Розуміючи, що маємо справу з "країною-бензоколонкою", ми намагаємося уразити саме цю бензоколонку як основне джерело надходжень валютних ресурсів до Росії,

– сказав Грабський.

Росія є критично залежною від комплектуючих, які використовуються у виробництві нафтопродуктів. Здобути комплектуючі досить складно, і це потребує додаткового часу. І саме ті часові показники можуть вплинути на ситуацію на полі бою та на ситуацію з постачанням і забезпеченням потреб промисловості і місцевого населення Росії.

Зверніть увагу! За останні місяці Україна атакувала нафтопереробні заводи Росії, вивівши з ладу 10 – 15% її потужностей. Через санкції Кремль не може замовити необхідне обладнання з-за кордону, а переважна більшість заводів залежна від технологій іноземних компаній як UOP та ABB.

Росія просить в Казахстану 100 тисяч тонн бензину

Нещодавно британське агентство Reuters повідомило, що росіяни попросили в Казахстану 100 тисяч тонн бензину для постачання на ринок у випадку дефіциту.

За словами Сергія Грабського, це перестраховка, пов’язана з відстанями Росії, тому що показник по доставці нафтопродуктів, наприклад, десь з-за Уралля може зіграти злий жарт з Росією. І зараз вони намагаються створити "подушку" наявності нафтопродуктів на європейській частині Росії.

Це можна розглядати як сегментарне або крайове використання нафтопродуктів для того, щоб в Оренбурзькій або іншій області, прилеглій до Казахстану, зменшити навантаження на нафтопереробку. Це дозволить спрямувати основні потоки нафтопродуктів на потреби армії та сільського господарства,

– наголосив військовий експерт.

Саме Оренбурзька область та прилеглі до Казахстану території – це області, де потреба в нафтопродуктах для сільськогосподарського виробництва є надзвичайно високою. Тому росіяни намагаються мінімізувати негативні наслідки відносно ударів по об’єктах нафтопереробної промисловості.

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