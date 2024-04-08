Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт напоминает, что ударов по НПЗ, уже было 13. Теперь добавились кибератаки.

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Хакерские атаки парализовали работу основных предприятий

"Они на время парализовали работу основных предприятий российского нефтегазового сектора. Можем взять в качестве примера российскую компанию "Лукойл". В начале февраля дроны СБУ атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россиян в Волгограде, который принадлежит именно "Лукойлу". Теперь их заводы понесли убытки благодаря украинским хакерам", – акцентирует Голобуцкий.

Эксперт подчеркнул, что россияне пытаются скрыть последствия атаки. "Но информация имеет ряд подтверждений от независимых источников. Это была одна из самых мощных кибератак по российской промышленности. Отмечу, что российские хакеры до 22 года считались одними из лучших в мире. На их счету даже попытка сорвать выборы в США. Однако, в борьбе с украинской спецслужбой, они не имеют успехов", – считает политолог.

"Что приносит больше пользы: дроны или хакерские атаки? Трудно сказать. Когда пылает один НПЗ – это уже многомиллионные убытки. Но когда определенное время лежит вся нефтегазовая сеть, в том числе вся логистика, убытки не меньше. Одним словом, пусть у российской нефтянки, после атак СБУ, или пылает, или "лагает". А что приносит больше вреда – разберемся позже", – резюмирует эксперт.

Напомним, что ранее хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегазовая и телекоммуникационная отрасли. Уничтожено более чем 300Тб данных "Уральского завода гражданской авиации", "Газпрома", "Лукойла", "Роснефти" и других стратегических предприятий. Спецоперацию провел Кибердепартамент СБУ совместно с отечественной хакерской группой BLACKJACК.