Политолог Тарас Загородний отметил 24 Каналу, что все предприятия в европейской части России должны подвергнуться разрушениям. Он объяснил, что это повлияет на состояние посевной и уборки урожая, что приведет к росту цен на продукты питания внутри России.
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Экономика под угрозой
Особые проблемы, по мнению Загороднего, создадут удары по нефтепроводам России, которые ведут к Новороссийскому порту, откуда экспортируется нефть.
У них 60% товарооборота, в частности нефтяного экспорта, приходится на 2 порта: Новороссийск и в Балтийском море – это в досягаемости украинских дронов,
– отметил политолог.
Важно, чтобы Украина продолжала работу беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Уменьшение экспорта российских нефтепродуктов – серьезный удар по их экономике.
Я считаю, чем больше дронов по Новороссийску, по предприятиям военно-промышленных комплексов, по самолетам, как было в Ростовской области, тем лучше будет для Украины,
– подчеркнул Тарас Загородний.
Удары по НПЗ России: важное
- Украинские дроны начали наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что повлияло на способность оккупантов обеспечить свою армию горючим. На российских местных АЗС возник дефицит.
- Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы влияют на энергетический рынок страны-агрессора и приводят к дополнительным финансовым убыткам. В НАТО признают масштабы этих атак, поскольку некоторые удары были нанесены с расстояния тысяча километров.
- Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы сдерживают их движение на фронте, поскольку ограничивают топливоснабжение. Это существенно влияет на оборону России, что зависит от нефтегазовой отрасли.