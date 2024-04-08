Политолог Тарас Загородний отметил 24 Каналу, что все предприятия в европейской части России должны подвергнуться разрушениям. Он объяснил, что это повлияет на состояние посевной и уборки урожая, что приведет к росту цен на продукты питания внутри России.

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Экономика под угрозой

Особые проблемы, по мнению Загороднего, создадут удары по нефтепроводам России, которые ведут к Новороссийскому порту, откуда экспортируется нефть.

У них 60% товарооборота, в частности нефтяного экспорта, приходится на 2 порта: Новороссийск и в Балтийском море – это в досягаемости украинских дронов,

– отметил политолог.

Обратите внимание! По состоянию на 28 марта 2024 года 7 российских НПЗ остановили работу из-за атак беспилотников, которые запустили украинские Силы обороны. Это повлекло потерю 7% мощностей от общего объема переработки нефти в России.

Важно, чтобы Украина продолжала работу беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Уменьшение экспорта российских нефтепродуктов – серьезный удар по их экономике.

Я считаю, чем больше дронов по Новороссийску, по предприятиям военно-промышленных комплексов, по самолетам, как было в Ростовской области, тем лучше будет для Украины,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Удары по НПЗ России: важное