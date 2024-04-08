Політолог Тарас Загородній зазначив 24 Каналу, що всі підприємства в європейській частині Росії повинні зазнати руйнувань. Він пояснив, що це вплине на стан посівної та збирання врожаю, що призведе до зростання цін на харчові продукти всередині Росії.

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Економіка під загрозою

Особливі проблеми, на думку Загороднього, створять удари по нафтопроводах Росії, які ведуть до Новоросійського порту, звідки експортується нафта.

У них 60% товарообігу, зокрема нафтового експорту, припадає на 2 порти: Новоросійськ та у Балтійському морі – це в досяжності українських дронів,

– зауважив політолог.

Зверніть увагу! Станом на 28 березня 2024 року 7 російських НПЗ зупинити роботу через атаки безпілотників, які запустили українські Сили оборони. Це спричинило втрату 7% потужностей від загального обсягу перероблення нафти в Росії.

Важливо, щоб Україна продовжувала роботу безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах. Зменшення експорту російських нафтопродуктів – серйозний удар по їхній економіці.

Я вважаю, чим більше дронів по Новоросійську, по підприємствах військово-промислових комплексів, по літаках, як було в Ростовській області, тим краще буде для України,

– наголосив Тарас Загородній.

Удари по НПЗ Росії: важливе