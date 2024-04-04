У НАТО визнають масштабність атак українськими безпілотниками, оскільки деякі удари здійснювалися на відстані 1 000 кілометрів. Про це повідомив високопосадовець Альянсу на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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У Росії вже проблеми з паливом

За словами співрозмовника, атаки по нафтопереробних заводах Росії спричинили збільшення імпорту бензину з Білорусі та введення 6-місячної заборони на експорт цього продукту, щоб стабілізувати внутрішні ціни. Крім того, високопосадовець Альянсу каже, що Росія буде змушена збільшити експорт сирої нафти, оскільки там не має можливості для її переробки.

Що стосується збитків, то удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а може, й понад 15%. Залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і значні витрати,

– сказав співрозмовник, додаючи, що через санкції пошук обладнання для заміни буде знайти нелегко.

У НАТО також відзначили масштабність атак українських БпЛА, які відбуваються на відстані понад 1 000 кілометрів. Високопосадовець Альянсу додав, що це означає, що все менше об'єктів російської енергетичної інфраструктури будуть захищені.

Дронів буде значно більше

В ефірі 24 Каналу радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що ворог активно використовує боєприпаси. Мовиться про близько 350 тисяч снарядів на місяць. Ми ж повинні застосовувати по 200 тисяч снарядів на місяць. Тоді, за словами радника глави ОП, лінія фронту матиме зовсім інший вигляд.

Тому 200 тисяч множимо на 12 місяців і отримуємо ту кількість, яка є оптимальною для цього типу війни,

– пояснив він.

Водночас він зазначив, що кількість снарядів можна компенсувати. Для цього потрібні FPV-дрони. Зрозуміло, вони не зможуть повністю замінити боєприпаси, але допоможуть ефективно знищувати ворога. Він додав, що можна масштабувати виробництво дронів. Водночас визнав, що наша країна самостійно не здатна на це, адже ворог постійно атакує.

"Сьогодні бачимо, що активно працює дронова коаліція на чолі з Латвією. Вони вже роблять перші партії та відправляють їх в Україну. Я думаю, що це поступово суттєво збільшуватиметься. Дронів буде набагато більше, ніж мільйон, тому що це є часткова компенсація артилерійського дефіциту", – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаймо, що Латвія та Велика Британія у лютому 2024 року оголосили про створення дронової коаліції на підтримку нашої держави. Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс зазначив, що Україна матиме можливості, які необхідні їй задля "захисту та перемоги у цій війні".