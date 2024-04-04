В НАТО признают масштабность атак украинскими беспилотниками, поскольку некоторые удары осуществлялись на расстоянии 1 000 километров. Об этом сообщил чиновник Альянса на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В России уже проблемы с топливом

По словам собеседника, атаки по нефтеперерабатывающим заводам России вызвали увеличение импорта бензина из Беларуси и введение 6-месячного запрета на экспорт этого продукта, чтобы стабилизировать внутренние цены. Кроме того, чиновник Альянса говорит, что Россия будет вынуждена увеличить экспорт сырой нефти, поскольку там нет возможности для ее переработки.

Что касается убытков, то удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а может, и более 15%. В зависимости от масштаба повреждений, ремонт может занять значительное время и значительные расходы,

– сказал собеседник, добавляя, что из-за санкций поиск оборудования для замены будет найти нелегко.

В НАТО также отметили масштабность атак украинских БПЛА, которые происходят на расстоянии более 1 000 километров. Высокопоставленный Альянса добавил, что это означает, что все меньше объектов российской энергетической инфраструктуры будут защищены.

Дронов будет значительно больше

В эфире 24 Канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что враг активно использует боеприпасы. Говорится об около 350 тысяч снарядов в месяц. Мы же должны применять по 200 тысяч снарядов в месяц. Тогда, по словам советника главы ОП, линия фронта будет иметь совсем другой вид.

Поэтому 200 тысяч умножаем на 12 месяцев и получаем то количество, которое является оптимальным для этого типа войны,

– объяснил он.

В то же время он отметил, что количество снарядов можно компенсировать. Для этого нужны FPV-дроны. Понятное дело, они не смогут полностью заменить боеприпасы, но помогут эффективно уничтожать врага. Он добавил, что можно масштабировать производство дронов. В то же время признал, что наша страна самостоятельно не способна на это, ведь враг постоянно атакует.

"Сегодня видим, что активно работает дроновая коалиция во главе с Латвией. Они уже делают первые партии и отправляют их в Украину. Я думаю, что это постепенно будет существенно увеличиваться. Дронов будет гораздо больше, чем миллион, потому что это частичная компенсация артиллерийского дефицита", – отметил Михаил Подоляк.

Напомним, что Латвия и Великобритания в феврале 2024 года объявили о создании дроновой коалиции в поддержку нашего государства. Министр обороны Великобритании Грант Шеппс отметил, что Украина будет иметь возможности, которые необходимы ей для "защиты и победы в этой войне".