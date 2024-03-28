Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що атаки українських дронів по нафтопереробних підприємствах мають насамперед економічний ефект. Росія зараз вдається до жорстких методів, щоб утримати економіку.

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Може не вистачити ресурсів

Зокрема росіяни можуть спробувати перекинути паливо з Сибіру по залізниці, але це складно та дорого, до того ж залізничні шляхи занадто перевантажені.

Водночас дефіцит палива, який виник, вже призвів до того, що Росія заборонила експорт бензину, відмовившись від частини валютних прибутків. Вони мали б поповнювати бюджет,

– наголосив доктор економічних наук.

Проте зараз росіянам не до цього – їм потрібно фінансувати армію. Однак надалі буде тривати не тільки весняна воєнна компанія, але й посівна, тому економічні наслідки можуть бути дуже різними.

Не зрозуміло, чи вистачить ресурсів і на воєнні цілі, і на аграрний сектор, і на роботу комерційного автотранспорту, який возить товари до магазинів, і на підтримку за АЗС, які заправляють персональний транспорт,

– пояснив він.

Зараз уряд Росії проводить наради, намагаючись відсунути графіки планових ремонтів НПЗ, щоб не загострювати дефіцит. На біржах почали зростати ціни на паливо – вже на 13 – 15%.

Ринок палива принесений в жертву

Це може, на думку доктора економічних наук, транслюватися на роздрібні ціни, і якщо вони підвищаться, виникне дефіцит палива на АЗС. Тому що імовірно на армію та сільське господарство паливо знайдуть, а у решти транспорту виникнуть проблеми з заправкою.

Черед заборону експорту бензину Росія зазнає значних втрат, адже щоб компенсувати їх, почалося нарощування експорту сирої нафти. Нафтові компанії мають й так невеликі прибутки, а тому все втратити і залишиться без грошей, не хочуть. Тому вони замість того, щоб більше переробляти нафти на потужностях НПЗ, які залишились, терміново збільшили постачання нафти за кордон.

"Внутрішній російський ринок палива принесений в жертву для того, щоб отримати хоч якісь прибутки від експорту і завдяки цьому поповнити бюджет. Так зараз працює російська економіка: одну дірку затикають, збільшуючи іншу", – зазначив Ігор Ліпсіц.

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