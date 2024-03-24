Так, українським дронам вдалося вразити НПЗ, який розміщений за понад як тисячу кілометрів від кордону з Україною. Цей нафтозавод входить до групи "Роснефті" з 2007 року.

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Зупинено роботу

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Куйбишевський НПЗ призупинив свою роботу. Внаслідок атаки дронів 23 березня була пошкоджена одна з установок – АВТ-4.

Варто зазначити, що проєктна потужність цього нафтозаводу становить 8,3 мільйона тонн нафти. Цей завод переробляє Оренбурзьку, Західно-Сибірську нафти й ту, що видобувається компанією Самарської області. Зокрема, також цей завод вперше в Росії освоїв випуск палива для реактивних двигунів й масел для ракетоносіїв.

Зазначимо! В ніч на 16 березня дрони вже залітали у Самарську область – тоді під ударом опинилися три НПЗ, які розміщені у регіоні. Як ми бачимо, дронам знадобилася ще одна атака, щоб остаточно вивести Куйбишевський нафтозавод з ладу. Зазначимо, що НПЗ у Самарській області загально відпрацьовують 10% всієї нафтопереробки у Росії.

За останні три тижні це вже тринадцята атака на нафтопереробні заводи в Росії.

Атаки на російські НПЗ