Так, українським дронам вдалося вразити НПЗ, який розміщений за понад як тисячу кілометрів від кордону з Україною. Цей нафтозавод входить до групи "Роснефті" з 2007 року.
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Зупинено роботу
Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Куйбишевський НПЗ призупинив свою роботу. Внаслідок атаки дронів 23 березня була пошкоджена одна з установок – АВТ-4.
Варто зазначити, що проєктна потужність цього нафтозаводу становить 8,3 мільйона тонн нафти. Цей завод переробляє Оренбурзьку, Західно-Сибірську нафти й ту, що видобувається компанією Самарської області. Зокрема, також цей завод вперше в Росії освоїв випуск палива для реактивних двигунів й масел для ракетоносіїв.
За останні три тижні це вже тринадцята атака на нафтопереробні заводи в Росії.
Атаки на російські НПЗ
- Після регулярних ударів по НПЗ Росія все ж вирішила захистити їх за допомогою систем ППО "Панцирь". Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго Росії Артем Верхов повідомив про встановлення систем біля військово та стратегічно важливих об'єктів країни-агресорки.
- Однак у розвідці Британії переконані, що Кремлю не вдасться захистити всі нафтопереробні заводи на її території. Причина проста – розмір та масштаби російської енергетичної галузі занадто великі, щоб відбити атаки на всі вразливі об'єкти.
- Також у мережі зазначали, що після атак на Москву влітку 2023 року Кремль був вимушений перекидати до столиці "Панцирі" з інших напрямків. Росіяни навряд мають зайві ППО. Окрім цього, українські дрони вже можуть долати відстань у 1000 кілометрів, що відкриває широку географію для ударів по уразливих місцях Росії.