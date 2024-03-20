Причини затримок у збільшення покриття ППО, ймовірно, полягають у традиційних звітах для Кремля, які містять інформацію про "успішне збиття всіх цілей". Однак після того, як на ворожих НПЗ регулярно виникають пожежі, у Москві вирішили залучити так звану росгвардію та зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь".

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Строки побудови захисту

Як зазначають у Defence Express строки реалізації покриття російських НПЗ можна порівняти з атаками на Москву влітку 2023 року. Методичні атаки тривали до кінця серпня, А вже на початку вересня росіяни відзвітували, що створюють навколо Москви нові райони ППО, споруджуючи навіть аналоги Flakturm часів Третього рейху – вежі, на які встановлювали "Панцирі".

Тобто приклад з Москвою, демонструє, що час реакції у місяць – доволі реалістичний термін для Кремля на вирішення комплексу заходів, що передбачає виділення відповідних підрозділів, які необхідно зняти з інших напрямів та розмістити у новому польовому районі,

– пишуть у виданні.

Однак для захисту російської столиці використовувалися "арктичні" підрозділи. Тобто влітку 2023 року росіяни вже не мали зайвих засобів ППО, тому вони були вимушені знімати їх з інших напрямків.

Якщо ж у ворога взагалі не буде "Панцирів", то окупанти можуть використати для захисту НПЗ звичайні ЗУ-23-2 та великокаліберні кулемети. Однак їх ефективність буде значно меншою. Окрім цього, дальність українських дронів сягає до 1000 кілометрів, що означає можливість широкої географії ударів, а перемикання з одних об'єктів на інші. Тобто, коли ворог витратить ресурси на прикриття НПЗ, ЗСУ можуть спрямувати удари по інших важливих об'єктах Росії.

Удари по російським НПЗ