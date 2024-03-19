Російській нафтогазові об'єкти регулярно страждають від атак безпілотників. Для країни-агресорки подібні удари мають вдосталь неприємні наслідки. Вочевидь Кремль вирішив захистити нафтогазові об'єкти від майбутніх атак.

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Росіяни прикривають об'єкти

Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи у Росії, які є важливими для країни-агресорки. Тому, Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем.

Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго Росії Артем Верхов повідомив про встановлення систем біля військово та стратегічно важливих об'єктів країни-агресорки.

Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир",

– заявив він.

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