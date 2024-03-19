Російській нафтогазові об'єкти регулярно страждають від атак безпілотників. Для країни-агресорки подібні удари мають вдосталь неприємні наслідки. Вочевидь Кремль вирішив захистити нафтогазові об'єкти від майбутніх атак.
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Росіяни прикривають об'єкти
Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи у Росії, які є важливими для країни-агресорки. Тому, Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем.
Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго Росії Артем Верхов повідомив про встановлення систем біля військово та стратегічно важливих об'єктів країни-агресорки.
Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу "Панцир",
– заявив він.
Атаки по російським НПЗ: останні новини
- 13 березня пролунали вибухи на території 3 нафтопереробних заводів у Росії. Як пояснив Юсов, що, хоча й мовиться про нафтові заводи, однак росіяни використовують їх у військових цілях.
- Таким є і Новошахтинський завод нафтопродуктів, який 13 березня атакували дрони. Юсов наголосив, що пальне з цього НПЗ використовується для постачання і забезпечення окупаційного угруповання в Україні. Після атаки завод припинив роботу.
- Вночі проти 15 березня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області Росії. Він займається переробленням нафти. У російських телеграм-каналах написали, що в завод влучили 3 безпілотники. Там спалахнула пожежа.
- Вже наступного дня безпілотники атакували одразу три російські заводи у Самарській області. Гучно було й в Липецькій області, де спалахнула нафтопереробна станція.
- У ніч проти 17 березня у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.
- Повідомлялося, що прильоти були один за одним. Дехто нарахував щонайменше 7 вибухів. Таку подію росіяни також охоче фіксували на відео й публікували їх у мережі. Зокрема, зафіксували вони й самі прильоти у Краснодарському краї.