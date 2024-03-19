Российские нефтегазовые объекты регулярно страдают от атак беспилотников. Для страны-агрессора подобные удары имеют достаточно неприятные последствия. Очевидно Кремль решил защитить нефтегазовые объекты от будущих атак.

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Россияне прикрывают объекты

Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы в России, которые являются важными для страны-агрессора. Поэтому, Москва решила защитить нефтегазовые объекты с помощью ракетных систем.

Директор департамента по развитию газовой промышленности минэнерго России Артем Верхов сообщил об установлении систем у военно и стратегически важных объектов страны-агрессора.

Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Росгвардии, по прикрытию объектов, по установке соответственно систем защиты типа "Панцирь",

– заявил он.

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