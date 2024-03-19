Российские нефтегазовые объекты регулярно страдают от атак беспилотников. Для страны-агрессора подобные удары имеют достаточно неприятные последствия. Очевидно Кремль решил защитить нефтегазовые объекты от будущих атак.
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Россияне прикрывают объекты
Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы в России, которые являются важными для страны-агрессора. Поэтому, Москва решила защитить нефтегазовые объекты с помощью ракетных систем.
Директор департамента по развитию газовой промышленности минэнерго России Артем Верхов сообщил об установлении систем у военно и стратегически важных объектов страны-агрессора.
Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Росгвардии, по прикрытию объектов, по установке соответственно систем защиты типа "Панцирь",
– заявил он.
Атаки по российским НПЗ: последние новости
- 13 марта прогремели взрывы на территории 3 нефтеперерабатывающих заводов в России. Как пояснил Юсов, что, хотя и говорится о нефтяных заводах, однако россияне используют их в военных целях.
- Таким является и Новошахтинский завод нефтепродуктов, который 13 марта атаковали дроны. Юсов отметил, что топливо с этого НПЗ используется для поставки и обеспечения оккупационной группировки в Украине. После атаки завод прекратил работу.
- В ночь на 15 марта беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области России. Он занимается переработкой нефти. В российских телеграмм-каналах написали, что в завод попали 3 беспилотника. Там вспыхнул пожар.
- Уже на следующий день беспилотники атаковали сразу три российских завода в Самарской области. Громко было и в Липецкой области, где вспыхнула нефтеперерабатывающая станция.
- В ночь на 17 марта в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы. Как впоследствии стало известно, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
- Сообщалось, что прилеты были один за другим. Некоторые насчитали по меньшей мере 7 взрывов. Такое событие россияне также охотно фиксировали на видео и публиковали их в сети. В частности, зафиксировали они и сами прилеты в Краснодарском крае.