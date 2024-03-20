Причины задержек в увеличении покрытия ПВО, вероятно, заключаются в традиционных отчетах для Кремля, которые содержат информацию об "успешном сбивании всех целей". Однако после того, как на вражеских НПЗ регулярно возникают пожары, в Москве решили привлечь так называемую росгвардию и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".
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Сроки построения защиты
Как отмечают в Defence Express сроки реализации покрытия российских НПЗ можно сравнить с атаками на Москву летом 2023 года. Методические атаки продолжались до конца августа, А уже в начале сентября россияне отчитались, что создают вокруг Москвы новые районы ПВО, сооружая даже аналоги Flakturm времен Третьего рейха – башни, на которые устанавливали "Панцири".
То есть пример с Москвой, демонстрирует, что время реакции в месяц – довольно реалистичный срок для Кремля на решение комплекса мероприятий, предусматривающий выделение соответствующих подразделений, которые необходимо снять с других направлений и разместить в новом полевом районе,
– пишут в издании.
Однако для защиты российской столицы использовались "арктические" подразделения. То есть летом 2023 года россияне уже не имели лишних средств ПВО, поэтому они были вынуждены снимать их с других направлений.
Если же у врага вообще не будет "Панцирей", то оккупанты могут использовать для защиты НПЗ обычные ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Однако их эффективность будет значительно меньше. Кроме этого, дальность украинских дронов достигает 1000 километров, что означает возможность широкой географии ударов, а переключение с одних объектов на другие. То есть, когда враг потратит ресурсы на прикрытие НПЗ, ВСУ могут направить удары по другим важным объектам России.
Удары по российским НПЗ
- В ночь на 17 марта украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Эту операцию осуществила СБУ в сотрудничестве с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ. Большой пожар зафиксировали в районе атмосферных колонн – они и были основной целью.
- В ночь на 15 марта беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области России. За атакой стоит Главное управление разведки Минобороны. На заводе вспыхнул пожар.
- Чуть ранее – 13 марта, взрывы прогремели на территории 3 нефтеперерабатывающих заводов в России. Тогда удалось поразить предприятия, входящие в ТОП 5 крупнейших заводов в России. Атаковано НПЗ в Рязани, в Кстово, что в Нижегородской области и Киришах (Ленинградская область).