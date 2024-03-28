Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям имеют прежде всего экономический эффект. Россия сейчас прибегает к жестким методам, чтобы удержать экономику.
Важно Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?
Может не хватить ресурсов
В частности россияне могут попытаться перебросить топливо из Сибири по железной дороге, но это сложно и дорого, к тому же железнодорожные пути слишком перегружены.
В то же время дефицит топлива, который возник, уже привел к тому, что Россия запретила экспорт бензина, отказавшись от части валютных доходов. Они должны были бы пополнять бюджет,
– отметил доктор экономических наук.
Однако сейчас россиянам не до этого – им нужно финансировать армию. Но в дальнейшем будет продолжаться не только весенняя военная компания, но и посевная, поэтому экономические последствия могут быть очень разными.
Не понятно, хватит ли ресурсов и на военные цели, и на аграрный сектор, и на работу коммерческого автотранспорта, который возит товары в магазины, и на поддержку за АЗС, которые заправляют персональный транспорт,
– пояснил он.
Сейчас правительство России проводит совещания, пытаясь отодвинуть графики плановых ремонтов НПЗ, чтобы не обострять дефицит. На биржах начали расти цены на топливо – уже на 13 – 15%.
Рынок топлива принесен в жертву
Это может, по мнению доктора экономических наук, транслироваться на розничные цены, и если они повысятся, возникнет дефицит топлива на АЗС. Потому что предположительно на армию и сельское хозяйство топливо найдут, а у остального транспорта возникнут проблемы с заправкой.
Из-за запрета экспорта бензина Россия понесет значительные потери, ведь чтобы компенсировать их, началось наращивание экспорта сырой нефти. Нефтяные компании имеют и так небольшие прибыли, а потому все потерять и останется без денег, не хотят. Поэтому они вместо того, чтобы больше перерабатывать нефти на мощностях НПЗ, которые остались, срочно увеличили поставки нефти за границу.
"Внутренний российский рынок топлива принесен в жертву для того, чтобы получить хоть какие-то прибыли от экспорта и благодаря этому пополнить бюджет. Так сейчас работает российская экономика: одну дыру затыкают, увеличивая другую", – отметил Игорь Липсиц.
Украинские силы продолжают поражать НПЗ россиян
- За последние несколько месяцев российские нефтеперерабатывающие заводы получили значительные поражения из-за атаки наших дронов.
- Украинские защитники продемонстрировали 21 января, что имеют дроны, которые могут летать на расстояние более 1000 километров, когда ударили по морскому торговому порту в городе Усть-Луга Ленинградской области.
- Туапсинский нефтеперерабатывающий завод был атакован несколько раз, однако удар дрона 25 января нанес предприятию значительный ущерб – пострадала нефтеперерабатывающая установка и НПЗ прекратил работу.
- Завод "Невский мазут" в Петербурге был атакован 31 января, когда дроны ударили по цистернам, которые загорелись. Уже 3 февраля под ударом оказался завод "Лукойл – Волгоград", где была поражена установка по переработке нефти и начался масштабный пожар.
- 9 февраля украинское оружие нанесло удары сразу по двум НПЗ – Ильском, где была повреждена установка первичной переработки нефти, и Афипском, где дроны поразили воздуховод и защиту установки совместной переработки газа и газоконденсата. Оба завода расположены в Краснодарском крае.
- Также украинские дроны атаковали: завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области (12 марта), Рязанский НПЗ, завод "Киришинафтаоргсинтез" в Ленинградской области и Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области (все три – 13 марта), Калужский "Первый завод" (15 марта), Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ (все три 16 марта), Славянский НПЗ в Краснодарском крае (17 марта), Куйбышевский НПЗ в Самарской области и НПЗ в Саратове (оба – 23 марта).