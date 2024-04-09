Удары по нефтеперерабатывающим заводам России называли тактикой тысячи порезов. Такие атаки чувствительны, потому что оккупанты критически зависимы от нефти.

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Может ли Украина бить по российским НПЗ

Волкер говорит, что не поддерживает официальную позицию США на этот счет.

Я в корне не согласен с такой позицией. Конечно, я частное лицо и не представляю правительство США. Но я считаю, что это в корне неправильно, и люди должны осознать, что идет война. Ежедневно Россия атакует украинские энергетические объекты, они атакуют Харьков, они атакуют мирных жителей, они атакуют все. И предлагать, чтобы Украина не сопротивлялась вещам, которые усиливают военный потенциал России, – я считаю непонятным, что мы это предлагаем,

– сказал он.

По его словам, Украина должна выводить из строя российские НПЗ. К тому же Силы обороны преимущественно целятся по нефтеперерабатывающим заводам, которые перерабатывают сырую нефть в авиационное топливо. Именно этим топливом враг заправляет истребители и бомбардировщики, которые затем атакуют наше государство. Очевидно, что НПЗ – это законная цель.

Война не должна быть беззатратной для России

По мнению Волкера, россияне не чувствуют войну. Они пребывают в иллюзиях, мол, их действия справедливы, потому что продолжается "борьба против нацизма".

"Важно, чтобы россияне увидели, что их собственная военная инфраструктура подвергается риску. Поэтому я думаю, что Украина должна не только продолжать уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, но и атаковать любую военную инфраструктуру внутри России, особенно ту, которая используется для нападения на Украину. Поэтому аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов – это военные цели, и это законно", – объяснил Волкер.

В то же время дипломат отмечает: не следует уподобляться агрессору. Именно по этой причине Украина не должна атаковать жилые дома, школы, больницы.

"Никто не должен этого делать, и Россия тоже не должна этого делать", – подытожил он.

Удары по НПЗ эффективны, другие государства поддерживают их