Наслідки атаки безпілотників ГУР по російській радіолокаційної станції, що була здійснена пізно увечері 26 травня, видно на супутникових фото, які зробив супутник Planet Labs.

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На знімках видно ймовірні сліди від пожежі

На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, а знімках за 26 травня їх ще не було. Ймовірно, що це – сліди пожежі внаслідок влучання безпілотників.

Втім, роздільна здатність фото не дозволяє оцінити, наскільки серйозними є ураження станції.

Додамо, що "Воронеж-М" – радіолокаційна станція нового покоління. Вона є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності, які виявляють космічні та аеродинамічні об'єкти, а також балістичні та крилаті ракети. Вона має дальність виявлення цілей до 6 тисяч кілометрів. Введена станція в експлуатацію була зовсім нещодавно – у 2017 році.

Джерела 24 Каналу розповіли, що удар по "Воронеж-М" – це новий рекорд українського БПЛА. Вперше наші безпілотники атакували ціль на відстані у понад 1800 кілометрів.

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки атаки по РЛС "Воронеж-М" в Орську / Фото "Радіо Свобода"

Раніше українські дрони пошкодили також РЛС "Воронеж-ДМ"