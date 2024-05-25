Новопризначена посадовиця розповіла в інтерв'ю 24 Каналу про дрони та півмарафон, який посадовиця пробігла, щоб зібрати 14 тисяч євро на безпілотники для України.
Дивіться також Українські дрони пошкодили загоризонтну РЛС "Воронеж-ДМ", що "бачить" на 6000 кілометрів
Що Браже каже про дрони для України
Байба Браже заявила, що в певний момент потрібно зробити щось конкретне, і вона хотіла зробити щось таке.
У Латвії існує популярна фандрейзингова платформа "Ziedot.lv", яка була створена в рамках громадської ініціативи, здається, років 10 тому. На ній було кілька кампаній зі збору коштів для України. До речі, на платформі вже зібрали багато мільйонів. Я поговорила з послом України й він назвав це (участь у півмарафоні – 24 Канал) гарною ініціативою. Тоді я сказала: "Добре, давайте зробимо",
– розповіла міністерка.
Вона бігла під номером, який дорівнював кількості днів, які Україна бореться з повномасштабною російською агресією. За словами міністерки, до збору долучились друзі та люди, які побачили допис посадовиці в соцмережах. Окрім того, внески зробили друзі, і колеги з НАТО. Тепер дрони на зібраних 14 тисяч євро доправлять в Україну.
Які безпілотники отримає Україна
Латвія разом із Великою Британією очолює міжнародну коаліцію дронів. До неї входить багато країн і її діяльність не дуже публічна, тому я не можу розповідати вам деякі речі, про які не маю права говорити. Але є певні кроки, зібрані кошти та фінансові зобов'язання для виробництва. Деякі речі будуть вироблятися в Латвії, деякі – в інших країнах, зокрема, в Україні,
– розповіла глава МЗС Латвії.
За її словами, є корпус дрона, система наведення та прицілювання, боєприпаси. Тож все буде відповідати динамічним потребам України, а ЗСУ потрібні як простіші дрони, так і складніші, далекобійні. Їх нададуть в межах коаліції.
"Звичайно, забезпечення складнішими дронами не є простим завданням, оскільки вимагає складніших систем наведення. Це також потребує більш ретельного тестування та налаштування. Але зрештою ми все передамо Україні", – сказала посадовиця.
Коротко про коаліцію дронів
- Наприкінці 2023 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі оголосили про створення коаліції дронів.
- Вже 17 січня 2024 року у Міноборони України заявили, що наша держава з Латвією створюють Коаліцію дронів та РЕБ, до якої будуть приєднуватись країни-союзники.
- На початку квітня 2024 року Офіс Президента України пояснював, що коаліція вже робить перші партії дронів та відправляє їх в Україну. Михайло Подоляк запевняв, що дронів буде більш ніж мільйон, тому що це часткова компенсація артилерійського дефіциту.