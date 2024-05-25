Новоназначенная чиновница рассказала в интервью 24 Каналу о дронах и полумарафоне, который чиновница пробежала, чтобы собрать 14 тысяч евро на беспилотники для Украины.

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Что Браже говорит о дронах для Украины

Байба Браже заявила, что в определенный момент нужно сделать что-то конкретное, и она хотела сделать что-то такое.

В Латвии существует популярная фандрейзинговая платформа "Ziedot.lv", которая была создана в рамках общественной инициативы, кажется, лет 10 назад. На ней было несколько кампаний по сбору средств для Украины. Кстати, на платформе уже собрали много миллионов. Я поговорила с послом Украины и он назвал это (участие в полумарафоне – 24 Канал) хорошей инициативой. Тогда я сказала: "Хорошо, давайте сделаем",

– рассказала министр.

Она бежала под номером, который равнялся количеству дней, которые Украина борется с полномасштабной российской агрессией. По словам министра, к сбору присоединились друзья и люди, которые увидели сообщение чиновницы в соцсетях. Кроме того, взносы сделали друзья, и коллеги из НАТО. Теперь дроны на собранныеих 14 тысяч евро доставят в Украину.

Какие беспилотники получит Украина

Латвия вместе с Великобританией возглавляет международную коалицию дронов. В нее входит много стран и ее деятельность не очень публичная, поэтому я не могу рассказывать вам некоторые вещи, о которых не имею права говорить. Но есть определенные шаги, собраны средства и финансовые обязательства для производства. Некоторые вещи будут производиться в Латвии, некоторые – в других странах, в частности, в Украине,

– рассказала глава МИД Латвии.

По ее словам, есть корпус дрона, система наведения и прицеливания, боеприпасы. Поэтому все будет соответствовать динамическим потребностям Украины, а ВСУ нужны как простые дроны, так и сложные, дальнобойные. Их предоставят в рамках коалиции.

"Конечно, обеспечение сложными дронами не является простой задачей, поскольку требует сложных систем наведения. Это также требует более тщательного тестирования и настройки. Но в конце концов мы все передадим Украине", – сказала чиновница.

Коротко о коалиции дронов