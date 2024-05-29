По его словам, это может спровоцировать глобальный конфликт. Об этом российский диктатор заявил во вторник, 28 мая, о чем пишет издание Reuters.

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Что заявил лидер страны-агрессора

Отмечается, что в то время, как страны Запада пытаются решить, что делать с продвижением российских войск в Украине, Путин все чаще говорит о риске более масштабного конфликта.

Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия возникнут в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, принимая во внимание наш паритет в области стратегических вооружений? Трудно сказать – хотят ли они глобального конфликта?,

– заявил диктатор журналистам в Ташкенте.

По словам главы Кремля, украинские удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Кроме этого, Путин также добавил, что вероятная отправка французских войск в Украину будет шагом к глобальному конфликту.

Говоря о членах НАТО в Европе, Путин заявил, что малые страны "должны осознавать, с чем они играют", ведь они имеют небольшую территорию и очень плотное население.

"Это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории", – сказал российский диктатор.

Что говорят в Нидерландах об ударах Украины по России: кратко