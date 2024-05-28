Об этом она сказала перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Детали о заявлении руководительницы министерства обороны Нидерландов читайте в материале.
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"Это не должно быть предметом дискуссий"
Кайса Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.
Совершенно очевидно, что они (украинцы – 24 Канал) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее,
– подчеркнула Оллонгрен.
Согласно ее словам, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".
Оллонгрен не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.
В Нидерландах объяснили, когда планируют передать Украине F-16: коротко
- Нидерланды планируют начать передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе в начале мая сообщила, что график поставки истребителей Украине предполагается прописанным планом союзников.
- Сейчас украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах. По словам министра, по плану также учебный центр в Румынии, где Нидерланды помогают с обучением украинцев.
- Кайса Оллонгрен отметила, что, если им удастся удержаться на этом пути, а в Украине все будет готово, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И они надеются принять участие в поставках с осени с их F-16.
- Уже после лета и дальше истребители "будут партиями перебрасывать в Украину".