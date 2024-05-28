Об этом она сказала перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Детали о заявлении руководительницы министерства обороны Нидерландов читайте в материале.

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"Это не должно быть предметом дискуссий"

Кайса Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

Совершенно очевидно, что они (украинцы – 24 Канал) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее,

– подчеркнула Оллонгрен.

Согласно ее словам, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".

Оллонгрен не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.

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