Про це вона сказала перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі. Деталі про заяву очільниці міністерства оборони Нідерландів читайте в матеріалі.
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"Це не має бути предметом дискусій"
Кайса Оллонгрен зазначила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.
Цілком очевидно, що вони (українці – 24 Канал) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її,
– наголосила Оллонгрен.
Відповідно до її слів, зараз Україна бореться "зі зв'язаною за спиною однією рукою".
Оллонгрен не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.
В Нідерландах пояснили, коли планують передати Україні F-16: коротко
- Нідерланди планують почати передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі на початку травня повідомила, що графік постачання винищувачів Україні передбачається прописаним планом союзників.
- Наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах. За словами міністерки, за планом також навчальний центр у Румунії, де Нідерланди допомагають з навчанням українців.
- Кайса Оллонгрен зазначила, що, якщо їм вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І вони сподіваються взяти участь у поставках з осені з їхніми F-16.
- Вже після літа і далі винищувачі "будуть партіями перекидати в Україну".