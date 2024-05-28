Про це вона сказала перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі. Деталі про заяву очільниці міністерства оборони Нідерландів читайте в матеріалі.

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"Це не має бути предметом дискусій"

Кайса Оллонгрен зазначила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

Цілком очевидно, що вони (українці – 24 Канал) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її,

– наголосила Оллонгрен.

Відповідно до її слів, зараз Україна бореться "зі зв'язаною за спиною однією рукою".

Оллонгрен не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

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