В Міноборони Нідерландів говорять, що українські військові навчилися обслуговувати всі важливі системи та деталі, які льотчик-винищувач літака F-16 використовує під час завдань. Зокрема, українці вже вміють обслуговувати шоломи, кисневі системи та парашути.

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Чому навчились українські військові

Нідерландські спеціалісти також навчили наших складанню та перевірці рятувального комплекту. Він дозволяє пілоту прожити кілька днів після катапультування. Комплект містить їжу та ліки.

Навчання готує слухачів до всіх можливих ризиків, пов'язаних з місією F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист українських пілотів,

– повідомляють в Міноборони Нідерландів.

Програму для наших військових складали за кластером "Техніка безпеки польотів". Вона передбачає, що пілоти F-16 фактично віддають свої життя до рук обслуговуючого персоналу. У Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що злітаючи на чергове завдання, пілоти впевнені, що можуть покластися на знання та навички фахівців, що обслуговують літаки.

Що відомо про передачу літаків Україні