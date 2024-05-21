Бербок зазначила, що в Україні нині дуже складна ситуація: постійний ракетний терор мирного населення, відсутність світла та масований наступ на Харківщині. Втім, українці мужньо тримаються і допомагають один одному вижити. Щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, їй терміново потрібна посилена ППО.

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Допомога у підсиленні ППО для України

За словами міністерки закордонних справ Німеччини, разом із міністром оборони Пісторіусом вона запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони України.

Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше,

– зазначає Бербок.

Міністерка зазначає, що вони "по кілька разів перевертають кожен камінь" у пошуках додаткових систем Patriot. За її словами, зараз усі повинні об'єднати зусилля, щоб Україна вижила, щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому. І щоб путінські війська скоро не опинилися біля німецьких кордонів.

Як Європа допомагає з посиленням ППО України