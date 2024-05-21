Бербок отметила, что в Украине сейчас очень сложная ситуация: постоянный ракетный террор мирного населения, отсутствие света и массированное наступление на Харьковщине. Впрочем, украинцы мужественно держатся и помогают друг другу выжить. Чтобы защититься от российского града ракет и беспилотников, Украине срочно нужна усиленная ПВО.

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Помощь в усилении ПВО для Украины

По словам министра иностранных дел Германии, вместе с министром обороны Писториусом она запустила глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны Украины.

Сейчас собрано почти миллиард евро для дополнительной поддержки украинских сил ПВО, и мы интенсивно работаем над тем, чтобы их было еще больше,

– отмечает Бербок.

Министр отмечает, что они "по несколько раз переворачивают каждый камень" в поисках дополнительных систем Patriot. По ее словам, сейчас все должны объединить усилия, чтобы Украина выжила, чтобы украинцы могли продолжать жить самостоятельной жизнью в будущем. И чтобы путинские войска скоро не оказались у немецких границ.

Как Европа помогает с усилением ПВО Украины