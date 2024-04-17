Об этом Рютте заявил по результатам встречи в НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Пути увеличения систем ПВО для Украины

Рютте отметил, что встреча на уровне Нидерландов, Дании, Чехии и генсека НАТО Йенса Столтенберга состоялась на фоне массовых российских атак в Украине. По словам Рютте, интенсивность обстрелов в последние недели только растет.

"Ежедневно под обстрел попадают жилые дома, школы, инфраструктура. И это делает жизнь людей, которые там живут, все тяжелее и тяжелее. В дополнение к этому, украинцы все чаще страдают от обстрелов кассетными бомбами, которые запускаются из-за линии фронта", – сказал нидерландский лидер.

Он подчеркнул, что именно поэтому Запад должен продолжать оказание помощи для Украины, в частности системы ПВО. Рютте отметил, что "только добрых слов и намерений для Украины недостаточно".

В этом конкретном вопросе противовоздушной обороны мы видим три пути. Один из них – производить больше самостоятельно в среднесрочной перспективе, смотреть, что еще мы можем поставить в Украину из наших собственных запасов, и покупать то, что есть в наличии во всем мире,

– сказал премьер Нидерландов.

Нидерланды вместе с Чехией и Данией уже работают над поставкой артиллерийских снарядов для украинской армии. Теперь коалиция из трех стран рассмотрит, как можно поддержать инициативу Германии по поставке дополнительных систем ПВО. В то же время Рютте призвал работать над развитием украинской армии, способной противостоять российской угрозе в будущем и действовать в соответствии со стандартами НАТО.

К слову, премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала передать Украине дополнительные системы ПВО. Об этом она заявила по результатам встречи в НАТО.

Она приветствовала решение Германии передать еще одну систему Patriot для украинской армии и отметила, что защита украинского неба является крайне важным в то время, когда Россия активизирует массированные ракетные обстрелы.

Важным вопросом, который мы все должны поставить на повестку дня, является вопрос о том, не лучше ли нам отправить несколько наших собственных систем противовоздушной обороны в Украину в то время, когда они, а не мы, ежедневно пытаются отразить бесконечную российскую атаку,

– сказала Метте Фредериксен.

Она подчеркнула, что ответ на этот вопрос должен быть "да", поскольку Европа имеет эти системы для защиты неба.

Йенс Столтенберг проведет Совет НАТО – Украина