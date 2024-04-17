В своем вечернем обращении 16 апреля Владимир Зеленский сообщил, что Украина запросит созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет. Целью Украины является достижение подлинного равенства в защите со стороны партнеров от террора.

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Ожидает обсуждение по ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 17 апреля заявил, что заседание Совета Украина – НАТО по запросу президента Владимира Зеленского состоится в пятницу, 19 апреля, и будет посвящено неотложным потребностям Киева в вооружении. Соответствующее решение он огласил после встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании и Чехии.

Президент Зеленский обратился с просьбой о созыве заседания Совета Украина-НАТО. Мы проведем заседание в пятницу,

– сказал Генсек Альянса.

Столтенберг также уточнил, что Совет Украина – НАТО состоится на уровне министров обороны "для обсуждения неотложных потребностей в большей поддержке Украины", в нем также примет участие украинский президент Владимир Зеленский.

"В частности, ожидаю обсуждения по противовоздушной обороне, а также артиллерийских снарядов в продолжении чешской инициативы, которую поддержали Нидерланды и Дания", – добавил он.

Более того, по его словам, выбирая между помощью нашему государству и собственным вооружением, членам Альянса "надо выбирать Украину".

В ISW назвали проблемы из-за нехватки ПВО в Украине

Согласно обнародованной информации ISW, российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по украинским передовым позициям для медленного, но уверенного одержания побед.

Отмечается, что российские удары вынудили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны больших населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.

Специалисты считают, что, вероятно, Россия таким образом "использует деградированный зонтик" украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.

По данным Института изучения войны, российские войска активно используют авиабомбы для тактического эффекта во время наступательных операций под Временным Яром. Заметим, что они там бьют артиллерийским огнем, ракетными ударами и бомбами.