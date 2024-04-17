Напомним, что от удара по Чернигову погибли 14 человек и более 60 получили ранения. Все, что известно об ударе по Чернигову – читайте в материале 24 Канала.

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Реакция мира

Посол Германии в Украине Мартин Йегер назвал утренний удар по Чернигову террором гражданского населения и призвал союзников предоставить дополнительные средства ПВО.

Еще одно утро в Украине с воздушной тревогой и ракетными ударами. Одиннадцать погибших, много раненых в результате атаки на Чернигов. Россия терроризирует гражданское население. Нужно больше средств ПВО. Германия предоставляет дополнительную систему Patriot. Другие государства должны присоединиться,

– заявил он.

Посол США Бриджит Бринк также отметила то, что США нужно немедленно оказать помощь Украине.

"Еще одна ужасная российская ракетная атака сегодня, этот раз по центру Чернигова на севере Украины. Наша поддержка может изменить ситуацию в этой борьбе. Наша поддержка может спасти жизни. Но мы должны действовать немедленно", – сказала посол.

В МИД Эстонии также отреагировали на террористическую атаку России и отметили, что трагедии можно было бы избежать, если бы Украине предоставили все необходимое для защиты.

И снова мы начинаем день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и убитых мирных жителей в Украине. Это было бы не так, если бы Украине дали все, что они просят, чтобы защитить свое небо и отразить неустанную агрессию России,

– заявили там.

Посол Великобритании Мартин Харрис заявил, что удары по Украине нужно прекратить, а всех причастных привлечь к ответственности.

"Мои мысли с черниговцами, которые сегодня утром снова пострадали от жестоких российских ракетных ударов. Эти подлые нападения на граждан Украины должны быть преодолены, а виновные привлечены к ответственности. Мы остаемся с Украиной", – сказал посол Великобритании.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что Россия должна заплатить за содеянное.

Очередная ужасная атака России, на этот раз на центр Чернигова. Уже погибло 14 невинных людей, пострадала гражданская инфраструктура. Люди до сих пор остаются под завалами. Россия должна заплатить за эти военные преступления,

– отметила посол.