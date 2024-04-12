Так считают в Институте изучения войны. Аналитики утверждают, что разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта способствует тому, что Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами.
Смотрите также "Надо действовать сфокусировано": Кулеба рассказал, какая система ПВО в приоритете Украины кроме Patriot
Уверенное получение побед россиянами
Согласно обнародованной информации ISW, российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по украинским передовым позициям для медленного, но уверенного одержания побед.
По данным Института изучения войны, российские войска активно использовать авиабомбы для тактического эффекта во время захвата Авдеевки, которое оккупанты осуществили еще в середине февраля 2024 года.
По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром. Заметим, что там они бьют артиллерийским огнем, ракетными ударами и бомбами.
Отмечается, что российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.
Специалисты считают, что вероятно, Россия таким образом "использует деградированный зонтик" украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.
Какова сейчас ситуация возле Часового Яра: последние новости
- За последние сутки на Бахмутском направлении наши воины отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
- Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что российские военные продолжают штурмовать Часов Яр Донецкой области, пытаясь занять передовые позиции Сил обороны Украины. Для этого они используют различные тактики.
- Противник применяет различную тактику: накопление, когда на передовые позиции затягиваются небольшими группами штурмовики и потом, когда темнеет или позволяют погодные условия, они начинают штурмовать, пытаясь занять передовые позиции Сил обороны.
- Есть и другая тактика, когда после массированных артобстрелов и авиаударов противник с привлечением техники пытается забросить свою штурмовую группу вперед для того, чтобы выбить Силы обороны с занимаемых позиций и иметь тактический успех на поле боя.