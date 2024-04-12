Так считают в Институте изучения войны. Аналитики утверждают, что разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта способствует тому, что Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами.

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Уверенное получение побед россиянами

Согласно обнародованной информации ISW, российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по украинским передовым позициям для медленного, но уверенного одержания побед.

По данным Института изучения войны, российские войска активно использовать авиабомбы для тактического эффекта во время захвата Авдеевки, которое оккупанты осуществили еще в середине февраля 2024 года.

По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром. Заметим, что там они бьют артиллерийским огнем, ракетными ударами и бомбами.

Отмечается, что российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.

Специалисты считают, что вероятно, Россия таким образом "использует деградированный зонтик" украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.

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