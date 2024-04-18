Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас під час другого дня засідання Європейської Ради, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Україна просить 6 Patriot
Прем'єрка зазначила, що Євросоюз не взяв на себе жодних зобов'язань, оскільки подальші рішення залежать від тих країн, які мають системи ППО. Втім, з ними провели окремі перемовини.
Був великий тиск на ці країни. Вони (українці – 24 Канал) просять лише 6 Patriot. Ми знаємо, де вони перебувають у Європі. І ці країни не потребують їх зараз так сильно, як Україна потребує їх зараз,
– сказала Кая Каллас.
Також лідерка Естонії наголосила, що ситуація на полі бою залишається тривожною і партнери мають відправляти Україні все, що Київ просить передати — боєприпаси та системи ППО.
"Ми просто не можемо допустити, щоб Україна програла війну, інакше ситуація з безпекою в Європі опиниться у великій небезпеці", – сказала Каллас.
Нові системи ППО для України: головне
- Під час засідання Європейської ради лідери обговорили посилення захисту українського неба та передачу систем ППО для української армії.
- Володимир Зеленський у ході засідання закликав лідерів передати нові системи ППО.
- Союзники почали працювати над цим питанням, перші постачання мають бути виконані найближчими тижнями.
- Водночас прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у коментарі 24 Каналу зазначив, що це не станеться найближчим часом: "у найкращому випадку передача нових систем ППО відбудеться упродовж наступних тижнів".