Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас під час другого дня засідання Європейської Ради, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна просить 6 Patriot

Прем'єрка зазначила, що Євросоюз не взяв на себе жодних зобов'язань, оскільки подальші рішення залежать від тих країн, які мають системи ППО. Втім, з ними провели окремі перемовини.

Був великий тиск на ці країни. Вони (українці – 24 Канал) просять лише 6 Patriot. Ми знаємо, де вони перебувають у Європі. І ці країни не потребують їх зараз так сильно, як Україна потребує їх зараз,

– сказала Кая Каллас.

Також лідерка Естонії наголосила, що ситуація на полі бою залишається тривожною і партнери мають відправляти Україні все, що Київ просить передати — боєприпаси та системи ППО.

"Ми просто не можемо допустити, щоб Україна програла війну, інакше ситуація з безпекою в Європі опиниться у великій небезпеці", – сказала Каллас.

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