Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель за результатами першого дня саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Шарль Мішель зазначив, що між європейськими лідерами була дискусія, і ті країни-члени, які мають певні можливості, розуміють, що Україні важливо передати більше систем ППО та снарядів до них якнайшвидше.

Союзники обіцяють виконати обіцянки

Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив, що українцям не потрібні слова, їм потрібна військова техніка.

"Це не питання місяців, це питання днів і тижнів. Дуже важливо, щоб ми виконали наші обіцянки. І я можу вас запевнити, що всі зацікавлені сторони, всі учасники, вони роблять все можливе, щоб прискорити це", – прокоментував Шарль Мішель строки передачі нових систем ППО.

Президент Європейської Ради також нагадав, що ЄС за короткий проміжок часу збільшив оборонні можливості з погляду виробничих потужностей. Втім, цього недостатньо і він закликає використовувати наявні запаси, особливо в галузі ППО.

Саміт миру

Крім того, під час засідання європейські лідери обговорили саміт миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Шарль Мішель каже, що Євросоюз хоче взаємодіяти з усіма країнами світу, зокрема з Глобальним Півднем, аби зустріч була ефективно.

"Ми надзвичайно рішуче налаштовані підтримувати Україну. Ми не недооцінюємо виклики, які стоять перед українцями на місцях, і ми знаємо, що на нас лежить відповідальність", – сказав Мішель.

Президент Євроради також повідомив, що український лідер закликав європейських партнерів переконати США надати допомогу, на яку чекає Київ.

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