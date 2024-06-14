Про цинічні заяви щодо "мирних переговорів" з Україною, "мир" у світі та інші головні тези російського президента – передає 24 Канал.
Дивіться також "Червоні лінії на Заході стираються": як світ реагує на ядерний шантаж Путіна
Путін зробив низку нових цинічних заяв
Потрібні гарантії безпеки
Путін закликав почати широке обговорення гарантій безпеки на континенті Євразія.
Путін про можливий напад на Європу
Російський президент також висловився про те, що зараз активно обговорюють те, що Росія може готувати напад на країни Європи. Путін назвав це "домислами".
за словами російського президента, Європі потрібно бути в хороших відносинах із Росією.
Варто відзначити, що він так само заперечував наміри розв'язати повномасштабну війну проти України.
Путін про Захід
Владімір Путін під час свого виступу повторював класичні тези російської пропаганди. За словами російського президента, світ близько підійшов до точки неповернення.
Так він прокоментував заклики Заходу завдати стратегічної поразки Росії.
Лавров заявив, що Росія використовуватиме нову ініціативу Путіна щодо України у співпраці з Китаєм.
Цинічна заява про мирні перемовини
Під час свого виступу російський президент висловився про готовність розпочати мирні переговори з Україною "хоч завтра".
Умови, які висунув Путін:
- Москва негайно припинить вогонь та заявить про готовність до переговорів після виведення Києвом військ з території нових регіонів Росії.
- Друга умова для переговорів – заява Києва про відмову від намірів вступити до НАТО.
- Росії для мирного врегулювання також потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація.
- Йдеться не про заморожування конфлікту, а про повне його припинення.
- Базові угоди щодо мирного врегулювання "української кризи" мають бути зафіксовані, природно, пропонується скасування санкцій проти Росії.
- Росія тим самим сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід та Київ відмовляться, то відповідальність за кровопролиття буде на них.
- Москва усвідомлює відповідальність за стабільність у світі та підтверджує готовність до діалогу з усіма країнами, це не має бути імітація розмови.
Водночас саме Росія постійно тероризує мирне населення та робить все для того, аби Україна не погоджувалась на мирні перемовини. Річ у тому, що Путін хоче диктувати свої умови, які далекі від справедливих.
Путін заявив, що на зустрічі з керівництвом МЗС дасть оцінку поточній обстановці та озвучить завдання для міністерства.
Так, російський президент почав свою цинічну промову із заяви про те, що світ буцімто стрімко змінюється, і як раніше не буде – ні в глобальній політиці, ні в економіці.