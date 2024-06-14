Російський президент також висловився про те, що зараз активно обговорюють те, що Росія може готувати напад на країни Європи. Путін назвав це "домислами".

за словами російського президента, Європі потрібно бути в хороших відносинах із Росією.

Варто відзначити, що він так само заперечував наміри розв'язати повномасштабну війну проти України.