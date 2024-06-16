Напомним, что президент России накануне мероприятия выдвинул условия, при которых готов прекратить войну. Так, частности, он хочет, чтобы Украина полностью покинула 4 украинские области и отказалась от вступления в НАТО.

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Критика "мирного плана" Путина

На Саммите мира премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала "пропагандой" план Путина, который фактически предлагал Украине "выйти из состава Украины".

Если предложение президента Путина звучит так: мы готовы провести мирные переговоры, если Украина признает вторжение в Украину и откажется от оккупированных частей... Мне это предложение не кажется особенно эффективным,

– сказала Мелони.

Похожее мнение высказал и канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, идеи российского президента являются "диктаторским миром". В то же время канцлер убеждает, что предложение Путина не было серьезным, а скорее касалось мирного саммита в Швейцарии.

Справка! В субботу, 15 июня, стартовал Глобальный саммит мира в Швейцарии. Свое участие в нем подтвердили 92 страны мира. Так, мероприятие продлится до воскресенья, 16 июня. Все о заявлениях стран-участниц на саммите мира – читайте здесь.

Рассматривали ли "план" Путина

Олаф Шольц сообщил, что предложения России по урегулированию войны в Украине не обсуждались на мирном саммите в Швейцарии. Канцлер Германии объяснил, что идеи Путина "не имеют серьезного намерения".

Он отметил, что план Путина об отказе от Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, прекращения боевых действий и отказа от амбиций вступить в НАТО – был направлен лишь на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте убежден, что заявления Путина свидетельствуют о том, что он паникует. Политик считает их "бессмысленными". Однако Рютте убежден, что на каком-то этапе Россию надо привлечь к мирному процессу. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что, говоря честно, Владимир Путин говорит не о переговорах, он говорит о капитуляции.