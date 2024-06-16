Издание отмечает, что в ЕС продолжаются переговоры по новому пакету санкций против России. Он должен содержать запрет на реэкспорт российского сжиженного газа, но Германия выступает против этого.

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"Вопрос практический, а не принципиальный"

В интервью изданию Axel Springer на полях саммита G7 Шольц заявил, что пакет санкций не блокируют, а обсуждают детали. По его словам, нужно убедиться, что немецкая экономика сможет функционировать и одновременно убедиться, что товары, которые доставляются где-то в Южную Америку, в азиатские страны или в Африку, не попадут в Россию обходным путем.

Он также считает, что новый санкционный пакет в ближайшее время будет принят, ведь это "вопрос практический, а не принципиальный".

Также Шольц ответил на упреки относительно сравнения Германии с Венгрией, которая обычно блокирует санкционные пакеты, чтобы смягчить их в пользу России.

Да, это замечательная фраза, но это полная чушь. Мы хотим найти решение,

– подчеркнул он.

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