Издание отмечает, что в ЕС продолжаются переговоры по новому пакету санкций против России. Он должен содержать запрет на реэкспорт российского сжиженного газа, но Германия выступает против этого.
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"Вопрос практический, а не принципиальный"
В интервью изданию Axel Springer на полях саммита G7 Шольц заявил, что пакет санкций не блокируют, а обсуждают детали. По его словам, нужно убедиться, что немецкая экономика сможет функционировать и одновременно убедиться, что товары, которые доставляются где-то в Южную Америку, в азиатские страны или в Африку, не попадут в Россию обходным путем.
Он также считает, что новый санкционный пакет в ближайшее время будет принят, ведь это "вопрос практический, а не принципиальный".
Также Шольц ответил на упреки относительно сравнения Германии с Венгрией, которая обычно блокирует санкционные пакеты, чтобы смягчить их в пользу России.
Да, это замечательная фраза, но это полная чушь. Мы хотим найти решение,
– подчеркнул он.
Шольц рассказал, как завершить войну и достичь справедливого мира
- На Саммите мира, который проходит в Швейцарии, канцлер Германии Олаф Шольц высказал свое мнение относительно того, как завершить войну в Украине. Однако это должно произойти при условии "справедливого мира".
- Канцлер Германии заверил, что ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем наше государство. Однако, как отметил чиновник, мир это больше, чем просто отсутствие войны.
- Он объяснил, что немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому замороженному конфликту,