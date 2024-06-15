Детали он раскрыл на первом пленарном заседании Глобального саммита мира, передает 24 Канал.
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Что сказал Олаф Шольц
Канцлер Германии заверил, что ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем наше государство. Однако, как отметил чиновник, мир это больше, чем просто отсутствие войны.
Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру, просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому "замороженному конфликту",
– подчеркнул Олаф Шольц.
По его словам, это повлечет развитие сценария, который является "несправедливо опасным и неустойчивым" для Украины, Европы или даже мирового сообщества в целом.
Россия сама выбрала войну
Как утверждает немецкий канцлер, некоторые говорят, что любой мир должен учитывать легитимные российские обеспокоенности по безопасности. Перед вторжением как в ЕС, так и в США, были готовы говорить о дискуссиях по безопасности, к которым привлекли бы различные государства.
Он говорит, что переговоры могли бы повысить уровень взаимного доверия, но как все хорошо знают, Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог.
Поэтому, позвольте мне быть ясным. Несмотря на любые обеспокоенности по безопасности ни одни из них не могут оправдать вторжение в мирное соседнее государство. Я хотел бы подчеркнуть, что Украина является жертвой агрессии, которая имела смелость представить миру план мира,
– добавил Шольц.
Он подчеркнул, что для Украины защита от российской агрессии более 2 лет является экзистенциальной борьбой за свободное и демократическое будущее, поскольку Россия отрицает независимость, территориальную целостность, отвергает само право Украины на существование как суверенного государства.
Шольц выступает за приглашение России на следующий саммит
- Президент Швейцарии Виола Амгерд заявила, что для направления процесса мира когда-то потребуется привлечь Россию. По ее словам, глобальная ситуация в мире сложная и она выходит за пределы войны в Украине.
- Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал приглашение России на следующий Саммит мира. По его словам, мирные переговоры об окончании войны будут зависеть также от привлечения России, однако работать они должны в пользу Украины.
- Он убежден, что на конференции, где будут решать путь завершения войны России против Украины, должны быть присутствовать российские представители.