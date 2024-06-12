Именно эти три пункта Украина определила из формулы мира как такие, что рассмотрят на Саммите мира. Проект коммюнике с Саммита оказался в распоряжении журналистов, однако они убеждают – он не окончательный и может быть изменен перед одобрением.

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О чем может говориться в проекте коммюнике Саммита мира

Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили принять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и прочного мира в Украине,

– говорится в проекте.

В документе, которым располагают журналисты, упоминание о представителях России заменили на "все стороны". Более того, вместо формулировки "война России" написали "российская агрессия".

Кстати, агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на проект документа, что Саммит мира в Швейцарии должен стать основой для будущих переговоров между Украиной и Россией после достижения соглашений.

Коротко о Саммите мира в Швейцарии