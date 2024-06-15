Об этом лидер Швейцарии заявила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

Что именно сказала Виола Амгерд

Президент заявила, что глобальная ситуация в мире сложная и она выходит за пределы войны в Украине. Подчеркнула, что Швейцария выступает за мир и за диалог. Заметила, что Хартия ООН составляет основу порядка, который опирается на правила. Однако, российская агрессия тяжело нарушила ее.

Жители охваченный войной регионов уже почти 2,5 года переживают безмерные страдания Эрозия уважения к международному праву вредит не только вам, а – в длительной перспективе – всем. Если мы хотим направить процесс в направлении мира, надо будет когда-то привлечь и Россию – это всем понятно,

– заявила Виола Амгерд.

Добавила, что международное сообщество может внести вклад в подготовку пространства для "прямых переговоров между воюющими сторонами, ". Также глава государства добавила, что именно поэтому здесь и собрались. Заметила, что речь идет о тех рамках, в которых в ближайшие часы соберутся высокопоставленные делегации из 92 стран и 8 международных организаций.

Мы хотим вдохновить процесс к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру для Украины на базе международного права и Хартии ООН. Хотим достичь общего понимания возможных рамок для достижения этой цели. Хотим обсудить, как и при каких условиях в этот процесс будущего мира может быть привлечена также и Россия,

– подчеркнула лидер Швейцарии.