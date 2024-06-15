В будущем на Саммите мира будет обсуждаться путь завершения полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также Новых "Минска" и "Будапешта" не будет, – ОП о контактах с Россией по мирному плану

Участие России в Саммите мира

По словам Олафа Шольца, именно двухдневная конференция в Швейцарии должна "заложить фундамент для того, чтобы мы могли говорить о мире за пределами тех вопросов", которые будут обсуждаться на саммите.

Важно! Украина вынесла на саммит только 3 главных вопроса из "формулы мира". Речь идет о достижении договоренностей по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении военнопленных и похищенных детей.

Но главный вопрос, конечно, заключается в том, как можно достичь честного и справедливого мира,

– подчеркнул канцлер Германии в интервью.

Шольц добавил, что из-за этого в конечном итоге должна состояться конференция и мирные переговоры, которые также будут работать в пользу Украины.

И тогда это также будет зависеть от привлечения России,

– подытожил Олаф Шольц.

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на саммите и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграмме.

В этом году Россию не приглашали на саммит